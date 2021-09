Weinausschank Wengerthäusle am Wartberg

Die Betriebe der Wein Villa schenken im Wechsel aus. Mit Schmalzbrot, Käse und Brezeln bieten die Wengerter ganz in der Tradition eines „Vespers am Wengert-Häusle“ auch eine Kleinigkeit zu essen an. Bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Stadt hier sitzen und ein Glas Wein mitten in der Weinlandschaft genießen, das ist doch wie ein kleines Paradies!

Auch am Wengerthäusle am Wartberg wurden die Monate im Lockdown genutzt, um den Gästen noch mehr Komfort bieten zu können. Die Jungwinzer in Heilbronn haben unter Anleitung von Wengerter Martin Heinrich das Areal der Ausschankhütte bearbeitet. Ein kleiner Weg schlängelt sich nun über das Gelände und führt an insgesamt 20 gemütlichen Holzbänken vorbei. Für eine Spende von 200 Euro an den finanzierenden Verein der Freunde des Verkehrsvereins kann man Namenspate einer der neuen Bänke werden. Interessierte können sich an Stefanie Pilz (pilz@heilbronn-marketing.de) wenden.

Folgende Weingüter schenken aus

24. – 25.07.2021 Drautz-Able

31.07. – 01.08.2021 Stutz

07. – 08.08.2021 Genossenschaftskellerei Heilbronn eG

14. – 15.08.2021 Rolf Heinrich

21. – 22.08.2021 Genossenschaftskellerei Heilbronn eG (Mathias Haag)

28. – 29.08.2021 Kistenmacher & Hengerer

04. – 05.09.2021 Albrecht-Kiessling

11. – 12.09.2021 Helga Drauz

18. – 19.09.2021 Weingut Fischer

25. – 26.09.2021 Genossenschaftskellerei Heilbronn eG (Mathias Haag)

02. – 03.10.2021 GA Heinrich & Alexander Bauer

09. – 10.10.2021 Helga Drauz

16. – 17.10.2021 Genossenschaftskellerei Heilbronn (Mathias Haag)