Weinausschank Wengerthäusle am Wartberg

Weinausschank in bester Aussichtslage über Heilbronn - kleine Weinprobe über den Dächern der Stadt. Jedes Wochenende ein anderes Weingut, dazu kleine Snacks & die Begegnung mit den Weinmachern.

Der Weinausschank liegt am Wein Panorama Weg Heilbronn direkt am weithin sichtbaren Hochwasserbehälter. Vom Weinausschank öffnet sich ein toller Ausblick über Heilbronn und das Neckarbecken.

Jedes Wochenende wird der Weinausschank von einem anderen Weingut bewirtet und es sind jeweils 10-15 Weine aus dem jeweiligen Sortiment im Ausschank und ein kleiner Snack zum Wein.

Wie die Weine wechseln, so wechseln auch die Snacks zu jedem Termin. Man kann sich also jedes mal aufs Neue überraschen lassen.