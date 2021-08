Weinausschankhütte am Mönchbergsee

Beim Weintreff am Fuße des Mönchsberg und dem gleichnamigen See können die Weine des Weinkonvent Dürrenzimmern verkostet werden. Geöffnet nur bei gutem Wetter.

Direkt am Mönchsbergsee lädt der Weinausschank mit fester Toilettenanlage zur Rast ein - schöne Sitzgelegenheiten auf einer Wiese am See.

Die kleine Weinprobe steht hier im Vordergrund, aber auch Kaffee, Kuchen und rustikale Köstlichkeiten wie "Rote Wurst" oder Schmalzbrot sind im Angebot und laden zu einem gemütlichen Nachmittag am See ein.

Das Event-Programm reicht von Glühweingaudi und Adventsmarkt bis Kartoffel- und Zwiebelkuchenfest.