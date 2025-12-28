Weinausschankhütte am Mönchbergsee

Der Weinausschank liegt, wie der Name bereits verrät, direkt am idyllischen Mönchsbergsee. Außerdem befindet er sich am Fuße des Mönchsbergs, sodass Sie den herrlichen Ausblick auf ein Meer aus Weinreben genießen können.

Die verschiedenen Sitz- und Stehgelegenheiten, die liebevoll auf der Wiese vor dem Ausschank aufgestellt sind, laden zum Verweilen ein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: neben den Weinen des Weinkonvent Dürrenzimmern werden Kaffee, Kuchen und rustikale Köstlichkeiten wie „Rote Wurst“ oder Schmalzbrot angeboten.

Besonders praktisch für Radfahrer und Wanderer, die auf einer längeren Tour unterwegs sind: der Weinausschank verfügt über eine feste Toilettenanlage.

Am Weinausschank am Mönchsbergsee gibt es neben den normalen Öffnungszeiten über das Jahr verteilt verschiedenen Events, die Weinfreunde aus der Region anziehen. Von Glühweingaudi bis Kartoffel- und Zwiebelkuchenfest ist für jeden Geschmack etwas dabei.