Weinausschankhütte "Im Rappen"

in der Felsengartenkellerei, L 1100 Richtung Flein, Abzweigung Engelsberghöfe

bis

Ilsfeld 74360 Ilsfeld

Sonntags von Mai bis September ist der Weinausschank auf einer Anhöhe zwischen Ilsfeld und Flein geöffnet.

Auf einer Anhöhe zwischen Flein und Ilsfeld finden Weinfreunde die Weinausschankhütte "Im Rappen".

Abwechselnd wird die Weinausschankhütte von der Felsengartenkellerei Besigheim, dem Weingut Golter, dem Weingut Hetzel und dem Weingut Sturmfeder bewirtschaftet.

Öffnungszeiten

  • in der Regel von Anfang Mai bis Ende September sonntags ab 11.30 Uhr
  • Bei schlechtem Wetter bleibt der Weinausschank geschlossen.

Das Angebot

Neben den verschiedenen Weinen werden auch alkoholfreie Getränke wie Wasser und Apfelsaft angeboten.

Darüber hinaus gibt es ein kleines Essensangebot, wie zum Beispiel Leckereien vom Grill und Käseplatten.

Info

Ilsfeld 74360 Ilsfeld
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-07 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-07 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-07 10:00:00 Outlook iCalendar - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-07 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-14 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-14 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-14 10:00:00 Outlook iCalendar - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-14 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-21 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-21 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-21 10:00:00 Outlook iCalendar - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-21 10:00:00 ical
bis
Google Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-28 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-28 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-28 10:00:00 Outlook iCalendar - Weinausschankhütte "Im Rappen" - 2026-06-28 10:00:00 ical

Tags