Sonntags von Mai bis September ist der Weinausschank auf einer Anhöhe zwischen Ilsfeld und Flein geöffnet.

Auf einer Anhöhe zwischen Flein und Ilsfeld finden Weinfreunde die Weinausschankhütte "Im Rappen".

Abwechselnd wird die Weinausschankhütte von der Felsengartenkellerei Besigheim, dem Weingut Golter, dem Weingut Hetzel und dem Weingut Sturmfeder bewirtschaftet.

Öffnungszeiten

in der Regel von Anfang Mai bis Ende September sonntags ab 11.30 Uhr

Bei schlechtem Wetter bleibt der Weinausschank geschlossen.

Das Angebot

Neben den verschiedenen Weinen werden auch alkoholfreie Getränke wie Wasser und Apfelsaft angeboten.

Darüber hinaus gibt es ein kleines Essensangebot, wie zum Beispiel Leckereien vom Grill und Käseplatten.