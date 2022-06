Das Beilsteiner Weinbergfest findet jährlich am Samstag nach dem 20. Juli von Freitag bis Montag statt. Im Jahr 2013 konnte das Weinbergfest sein 40-jähriges Jubiläum feiern.

Während der vier Festtage wird den Besuchern einiges geboten. Hundert verschiedene Weine und Sekte der Beilsteiner Weinmacher sowie verschiedene Köstlichkeiten können probiert werden. Neben den kulinarischen Genüssen wird ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm geboten.

Die Eröffnung findet in der Regel Freitag abends unter Mitwirkung der Württemberger Weinkönigin statt. Am Samstag startet nachmittags die Wandernde Weinprobe. Von vier Weinen die verdeckt geprobt werden, muss die jeweils richtige Sorte erraten werden. Sonntags messen sich die Damen, Herren und Senioren (ab 40 Jahren) bei der Original Unterländer Buttenolympiade. Abends findet ein großes Brillantfeuerwerk statt.

Am Montagnachmittag findet das Senioren- und Kinderprogramm statt. An diesem Tag geht der Buttenträgernachwuchs in drei Gruppen (6 bis 8 Jahre, 9 bis 11 Jahre und 12 bis 14 Jahre) an den Start.

Haben wir Sie neugierig gemacht, dann besuchen Sie doch einfach unser schönes Weinfest!