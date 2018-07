× Erweitern Segway Weinberge, © Stuttgart-Marketing GmbH Weinbergrundfahrt mit dem Segway

Entlang der Rebstöcke gelangen Sie zu einem der schönsten Aussichtspunkte Stuttgarts - die Grabkapelle auf dem Württemberg, inmitten der Weinberge mit Blick auf Stuttgart und das Neckartal. Was gibt es Schöneres, als durch die Stuttgarter Weinlandschaft zu gleiten, Weinberg hoch und wieder runter, ohne Anstrengung?

Gute Aussichten verspricht auch die Weinverkostung am Ende der Tour im Weinbaumuseum Stuttgart, denn dort genießen Sie in der Vinothek wunderbare Stuttgarter Weine - was für ein Vergnügen!

TREFFPUNKT: WEINBAUMUSEUM STUTTGART IN UHLBACH, UHLBACHER PLATZ 4, 70329 STUTTGART-UHLBACH! (im Notfall: 0151 18942438)

inkl. Eintritt in das Weinbaumuseum Stuttgart, einer 2er-Weinverkostung von ausgewählten Stuttgarter Weinen (je 1 x 0,1l Rot- und 0,1l Weißwein)sowie einem Tourgetränk.Dauer: ca. 2 Stunden (Segway-Tour ca. 1 Stunde)Teilnehmer: mind. 4 PersonenSprache: deutsch/englisch

Hinweise: Für Anfänger geeignet

Teilnahmebedingungen unter www.stuttgart-tourist.de/teilnahmebedingungen-philoveloDie Durchführung der Tour ist abhängig vom Wetter. Bei Eis, Schnee und starkem Regen behalten wir uns vor, auch in Ihrem Interesse, die gebuchte Tour zu verschieben.

TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!

Dienstleister: philovelo, Marienstraße 27, 70178 Stuttgart

Vermittler: Stuttgart-Marketing GmbH

Veranstaltungsort

Weinbaumuseum Stuttgart

Uhlbacher Platz 470329 Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 2228 122 (außerhalb der Öffnungszeiten/outside opening hours)

Fax: +49 (0)711 222 82 251

info@weinbaumuseum.de

www.weinbaumuseum.de

Kontakt

philovelo (Stuttgart)

Marienstraße 2

770178 Stuttgart