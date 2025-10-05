Weinausschankhütte am Lobenberg

Inmitten der Weinberge des Weinsüden Weinortes Schwaigern liegt diese Weinausschankhütte mit Blick über das Kraichgau.

Neben einer großen Auswahl lokaler Weine gibt es auch alkoholfreie Alternativen wie Wasser und Traubensaftschorle. Auch für das leibliche Wohl ist mit einer "Roten Wurst" vom Grill oder einer vegetarischen Winzerseele gesorgt.

Ausgeschenkt wird abwechselnd von den in Schwaigern heimischen Weinbaubetrieben:

Weingut Kachel

Weingut Florian Robert

Weingut Will & Würz

Privatkellerei Kümmerle

Weingut Neumann

Traubenwerkstatt

Weingut Graf Neipperg

Weingut Schweizer

Heuchelberg Weingärtner

Öffnungszeiten

Die Weinausschankhütte ist in der Regel bei gutem Wetter an Sonn- und Feiertagen von April bis Oktober geöffnet.