Weinausschankhütte am Lobenberg

Inmitten der Weinberge des Weinsüden Weinortes Schwaigern liegt diese Weinausschankhütte mit Blick über das Kraichgau.
Neben einer großen Auswahl lokaler Weine gibt es auch alkoholfreie Alternativen wie Wasser und Traubensaftschorle. Auch für das leibliche Wohl ist mit einer "Roten Wurst" vom Grill oder einer vegetarischen Winzerseele gesorgt.
Ausgeschenkt wird abwechselnd von den in Schwaigern heimischen Weinbaubetrieben:
- Weingut Kachel
- Weingut Florian Robert
- Weingut Will & Würz
- Privatkellerei Kümmerle
- Weingut Neumann
- Traubenwerkstatt
- Weingut Graf Neipperg
- Weingut Schweizer
- Heuchelberg Weingärtner
Öffnungszeiten
Die Weinausschankhütte ist in der Regel bei gutem Wetter an Sonn- und Feiertagen von April bis Oktober geöffnet.