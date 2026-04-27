WeinbergStrand am Heuchelberg...

DAS Ausflugsziel für die ganze Familie mit Grill, Chill & Co. Strandkorb-Feeling mit Blick auf die Weinberge, schönes Naturareal, leckeren Grillspezialitäten und Weinen der Heuchelberg Weingärtnern.
Immer sonntags bei gutem Wetter von Mai bis September geöffnet:
- Tolles Ambiente, um die Seele baumeln zu lassen
- Feine Auswahl aus den Bereichen Wein, Perlwein, Secco und Cocktail
- Spezialitäten vom Grill der Metzgerei Geiger aus Nordheim
- Drei Terrassen-Ebenen mit schönem Ausblick auf die Weinberge, sowie vielen Sitz- und Stehplatzmöglichkeiten, sowie Strandkorb-Feeling
- Große Wiese mit Liegestühlen und Picknick-Möglichkeiten (es stehen Picknickdecken und Tischchen zum Ausleihen bereit)
- DIY-Event-Grilltisch mit Grillgut der Metzgerei Geiger
- Schöne Strandfläche und toller Beach-Volleyball-Bereich
- Großer Sandkasten und Rutsche für die kleinen Gäste
- Gut zu erreichen mit dem Fahrrad und zu Fuß über den Heuchelberg
- Großzügige Parkmöglichkeiten auch für Wohnmobile in unmittelbarer Strand-Nähe
- Stadtbahnanschluss in zehn Gehminuten