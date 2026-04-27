WeinbergStrand am Heuchelberg...

mit Grill, Chill & Co.

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WeinBergstrand am Heuchelberg Neipperger Str. 7, 74193 Schwaigern

DAS Ausflugsziel für die ganze Familie mit Grill, Chill & Co. Strandkorb-Feeling mit Blick auf die Weinberge, schönes Naturareal, leckeren Grillspezialitäten und Weinen der Heuchelberg Weingärtnern.

Immer sonntags bei gutem Wetter von Mai bis September geöffnet:

  • Tolles Ambiente, um die Seele baumeln zu lassen
  • Feine Auswahl aus den Bereichen Wein, Perlwein, Secco und Cocktail
  • Spezialitäten vom Grill der Metzgerei Geiger aus Nordheim
  • Drei Terrassen-Ebenen mit schönem Ausblick auf die Weinberge, sowie vielen Sitz- und Stehplatzmöglichkeiten, sowie Strandkorb-Feeling
  • Große Wiese mit Liegestühlen und Picknick-Möglichkeiten (es stehen Picknickdecken und Tischchen zum Ausleihen bereit)
  • DIY-Event-Grilltisch mit Grillgut der Metzgerei Geiger
  • Schöne Strandfläche und toller Beach-Volleyball-Bereich
  • Großer Sandkasten und Rutsche für die kleinen Gäste
  • Gut zu erreichen mit dem Fahrrad und zu Fuß über den Heuchelberg
  • Großzügige Parkmöglichkeiten auch für Wohnmobile in unmittelbarer Strand-Nähe
  • Stadtbahnanschluss in zehn Gehminuten

Info

WeinBergstrand am Heuchelberg Neipperger Str. 7, 74193 Schwaigern
Freizeit & Erholung
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