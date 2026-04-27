WeinbergStrand am Heuchelberg...

DAS Ausflugsziel für die ganze Familie mit Grill, Chill & Co. Strandkorb-Feeling mit Blick auf die Weinberge, schönes Naturareal, leckeren Grillspezialitäten und Weinen der Heuchelberg Weingärtnern.

Immer sonntags bei gutem Wetter von Mai bis September geöffnet: