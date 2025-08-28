Im Spätsommer verwandelt sich der Kirchheimer Rollschuhplatz endlich wieder in ein stimmungsvolles Weindorf - mit regionalem Flair, feiner Kulinarik und handverlesenen Weinen.

Vom 07. bis 24. August 2025, täglich ab 17 Uhr, lädt das Weindorf Kirchheim Besucherinnen und Besucher zum Verweilen, Genießen und gemeinsamen Erleben ein.

Drei Weinlauben präsentieren eine erlesene Auswahl an regionalen und internationalen Weinen. Wer tiefer eintauchen möchte, kann an moderierten Weinproben teilnehmen und neue Lieblingsweine entdecken.

Kulinarische Spezialitäten sind der Wolfsbarsch im Ganzen gebraten und serviert, sowie das Ribeye Steak inklusive Trüffelpommes - es darf geschlemmt werden. Dazu gibt´s täglich feinste unplugged Livemusik, eine gemütliche Bar für entspannte Abende - und ganz neu: drei exklusive BigGreenEgg Round Table Grillstationen, die man mieten und mit Freunden selbst nutzen kann.