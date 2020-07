Mit kleinen dezentralen Weinangeboten und exklusiven zentralen Events in der Innenstadt bieten die Weindorf-Macher vom 10. bis 20. September täglich Heilbronner Weindorf-Erlebnisse unter Einhaltung des Infektionsschutzes.

Mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben und Wein- und Kulinarik-Themen auf dem Weingut, in den Weinbergen oder in der Gastronomie und im Handel hat die Beschickergemeinschaft ein Programm zusammengetragen, das an allen zehn Weindorftagen vielseitige Weinerlebnisse bietet.

Im Mittelpunkt werden fünf zentrale Veranstaltungen in der Innenstadt stehen. Beliebte Weindorf-Aktionen wie die verdeckte Weinprobe, die Burgunderweinprobe oder Schokolade und Wein werden mit begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden.

Zum Start am Donnerstag, 10. September ist eine Eröffnungsfeier geplant. Mit Gästen wie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und weiteren angefragten politischen Vertretern aus dem Bereich Landwirtschaft und Weinbau wird eine Podiumsdiskussion zum Thema „Weinwirtschaft und Landwirtschaft in Zeiten von Corona“ die Weindorf-Auslese einläuten.