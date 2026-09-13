Weindorf im Alten Gewölbekeller Reutlingen

Wein, Musik & Genuss in historischem Ambiente des Alten Gewölbekellers Reutlingen.

Traditionelles Weindorf-Feeling trifft einzigartiges Ambiente:

10.10 ab 17:30 Uhr lädt der Alte Gewölbekeller Reutlingen wieder zu einem ganz besonderen Event ein – „Weindorf meets Gewölbekeller“.

Ein genussvoller Abende mit ausgewählten Weinen, leckeren Winzerplatten und stimmungsvoller Musik von Ernst O. – perfekt für einen Abend mit Freunden, Kolleg*innen oder als besonderes Date.