Weinerlebnis am Lemberg

Das „Weinerlebnis am Feuerbacher Lemberg“ ist eine Weinwanderung und führt über einen ca. vier Kilometer langen Rundweg durch die Weinberge am Lemberg mit Panorama-Ausblicken auf Feuerbach, Rotenberg und Solitude. Fünf ansässige „Wengerterfamilien“ präsentieren an sechs Stationen ihre Weine und kleine Speisen. Es werden nur Weine ausgeschenkt, die auch am Lemberg angebaut werden. Mehr Informationen finden Sie hier

Veranstaltungsort & Kontakt

70469R! - Weinbau Fabian Rajtschan

Schenkensteinstraße 20

70469 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 815 650

Fax: +49 (0)711 505 00 64

info@70469r.de

www.70469r.de