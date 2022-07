Weinerlebnis am Lemberg

Probieren Sie an 4 Stationen Weine aus Feuerbach.

Wir und zwei weitere Winzerkollegen öffnen unsere Weinberge für Sie, damit Sie in gemütlicher Atmosphäre das tolle Angebot an Weinen und Secco zwischen den Reben in angenehmer Runde genießen können, Bekannte treffen oder andere Weinfreunde kennen lernen. An allen Stationen gibt es Kleinigkeiten zum Essen.

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Zugang kann von Feuerbach, Weilimdorf, Zuffenhausen oder Korntal erfolgen, da es keinen Start- bzw. Endpunkt gibt. Wir bitten Sie die Wege nicht mit dem Auto zu befahren.