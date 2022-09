Weinerlebnisführung in Stuttgart-Feuerbach

Stuttgart überrascht viele mit seiner herrlichen Topographie und der tollen Weinlandschaft.

Am besten erkundet man die wunderbare Weinlandschaft Stuttgart in Begleitung eines Weinerlebnisführers. Mit viel Witz und Sachverstand führt Sie ihr Weinerlebnisführer zu den schönsten Weinplätzen der Stadt - hierbei wird so manch Interessantes über den Weinbau und den Weingenuss in Stuttgart erzählt - und auch das Verkosten darf dabei nicht zu kurz kommen.

Die meisten kennen Bosch, Leitz oder Werner und Pfleiderer, alle Firmen haben oder hatten ihren Sitz in Feuerbach – aber wer weiß schon, dass Feuerbach früher eine ländlich geprägte Weinbaugemeinde war und auch heute noch an ihren Hängen eine wunderbare Wein- und Rebenlandschaft zu entdecken ist. Kommen Sie mit unserem Weinerlebnisführer in seine Heimat – wir versprechen Ihnen Stuttgart einmal von einer ganz anderen Seite zu zeigen. Drei Weine entlang des Weges werden die Besucher auf den Geschmack bringen.