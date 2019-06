Weinerlebnisführung in Stuttgart - Tour Untertürkheim / Rotenber

Stuttgart überrascht viele mit seiner herrlichen Topographie und der tollen Weinlandschaft.

Am besten erkundet man die wunderbare Weinlandschaft Stuttgart in Begleitung eines Weinerlebnisführeres. Mit viel Witz und Sachverstand führt ihr Weinerlebnisführer zu den schönsten Weinplätzen der Stadt - hierbei wird so manch interessantes über den Weinbau und den Weingenuss in Stuttgart erzählt - und auch das Verkosten darf dabei nicht zu kurz kommen. Zwei Weinstopps entlang des Weges werden die Besucher auf den Geschmack bringen.

TREFFPUNKT: BAHNHOF UNTERTÜRKHEIM AUSGANG ORTSMITTE

(im Notfall: 0179-9106298)

ENDE: BUSHALTESTELLE BEIM COLLEGIUM WIRTEMBERG

(von hier Rückfahrt zum Bahnhof Untertürkheim möglich)

inkl. 2er-Weinprobe (Wasser bitte mitbringen!) + kleiner Stärkung

Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen

Dauer: ca. 2,5 Std.

(Rückfahrt zum Ausgangspunkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht inkludiert!)

Bequeme Schuhe und körperliche Fitness sind bei diesem Ausflug wichtig. Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen bitten wir, einen unserer anderen interssanten Ausflüge zu wählen. Hunde sind nicht erlaubt.

DIE BUCHUNGSBESTÄTIGUNG IST GLEICHZEITIG IHR TICKET!

TICKETS SIND VON UMTAUSCH UND RÜCKGABE AUSGESCHLOSSEN!

Dienstleister:

Weingenuss Stuttgart, Frizstrasse 10,

70734 Fellbach

Vermittler: Stuttgart-Marketing GmbH

Veranstaltungsort

Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie bei der Anmeldung bzw. Buchung

70173 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711 2228 123

(Buchungsservice) info@stuttgart-tourist.de

Kontakt

Weingenuss Stuttgart (Fellbach)

Frizstrasse 10

70734 Fellbach