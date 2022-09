Weinerlebnisführung in Stuttgart-Untertürkheim

Stuttgart überrascht viele mit seiner herrlichen Topographie und der tollen Weinlandschaft.

Am besten erkundet man die wunderbare Weinlandschaft Stuttgart in Begleitung eines Weinerlebnisführers. Mit viel Witz und Sachverstand führt Sie ihr Weinerlebnisführer zu den schönsten Weinplätzen der Stadt - hierbei wird so manch Interessantes über den Weinbau und den Weingenuss in Stuttgart erzählt - und auch das Verkosten darf dabei nicht zu kurz kommen. Drei Weine entlang des Weges werden die Besucher auf den Geschmack bringen.