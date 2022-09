Weinerlebnistour in Stuttgart-Uhlbach

Herzlich willkommen im schönsten Dorf Stuttgarts! Uhlbach liegt eingebettet von Weinbergen am Fuße der Grabkapelle.

Wir wandern gemeinsam rund um den Götzenberg mit herrlichen Ausblicken auf Uhlbach und den Württemberg. Mit viel Witz und Sachverstand erläutert unser Weinerlebnisführer was es so alles in den Weinbergen zu sehen und erleben gibt. Auch das Verkosten darf nicht zu kurz kommen. Während der Tour gibt es drei verschiedene Stuttgarter Weine - ein typischer Snack gehört natürlich auch dazu.

Am Ende der Tour könnt ihr noch in der Vinothek des Weinbaumuseums weitere Weine aus Stuttgart probieren - oder in einer der gemütlichen Weinstuben Uhlbachs ein tolles schwäbisches Essen genießen.