Vier Tage fühlen wie im Urlaub in der »schwäbischen Toskana« – möglich macht‘s das traditionelle Weinfest auf dem Haigern. Geboten wird ein mediterranes Ambiente mit toller Aussicht inmitten der Weinberge. Hier können Gäste den Spätsommer mit edlen Gutsweinen, prickelndem Secco und Sekt auf der Sonnenterrasse, im Innenhof oder im Garten des Weinguts Kurz-Wagner genießen. Für kulinarische Verwöhnung sorgt Mayer Eventcatering aus Erligheim mit regionalen Spezialitäten. Dazu gibt es angenehme Hintergrundmusik und später stimmungsvolle Hits von DJ Dori am Freitag, DJ Big L am Samstag und DJ ­Lucky am Montag.

Das Weinfest startet am Freitag, Samstag und Montag jeweils ab 17 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr.