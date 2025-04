Am 1. Mai zieht es Jung und Alt traditionell in die Natur zu einer Maien-Tour, am liebsten mit Zwischen- und Endstation auf Festen und Hocketsen.

Zum traditionellen 1. Mai-Fest in Kleingartach wird ab 11 Uhr zu Grillwurst und Getränken an der Alten Kelter am Ludwig-Uhland-Platz eingeladen. Der Heimat und Kultur Kleingartach e.V. freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.