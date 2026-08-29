GenussScheune Kleingartach

Regionale und saisonale Produkte aller Art stehen in der GenussScheune zum Verkauf. Ein Schaufenster des Naturparks und ein Füllhorn für Liebhaber regionaler Produkte.
Info
Alte Kelter Kleingartach Balzstraße 4, 75031 Kleingartach
Märkte
besuchen Sie die GenussScheune in der Alten Kelter in Kleingartach!
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Alte Kelter Kleingartach Balzstraße 4, 75031 Kleingartach
Regionale und saisonale Produkte aller Art stehen in der GenussScheune zum Verkauf. Ein Schaufenster des Naturparks und ein Füllhorn für Liebhaber regionaler Produkte.
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