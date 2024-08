52. Strümpfelbacher Kelterfest

Die Veranstaltungen des Musikvereins sind weit über die Grenzen des Remstals bekannt.

Der größte Event im Vereinsjahr ist jedoch das Strümpfelbacher Kelterfest, das seit 50 Jahren in der Genossenschaftskelter in Strümpfelbach veranstaltet wird. Es findet immer am 4. Septemberwochenende statt. Neben zahlreichen Gastkapellen aus Nah und Fern tritt der Musikverein in sehr unterschiedlichen Facetten auf: tagsüber volkstümlich bis konzertant, abends stimmungsvoll bis rockig nach dem Motto »Let me entertain you«. Dazu werden viele edle Weine und eine große Auswahl an Schwäbischen Spezalitäten serviert.