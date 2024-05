Weinfest Lauda

Traditionelles Weinfest in der Altstadt von Lauda.

Alljährlich am 3. Wochenende im Juni wird die Altstadt von Lauda zum Treffpunkt aller Wein- und Weinfestfreunde. Das Weinfest 2024 findet vom Freitag, 14. Juni - Sonntag, 16. Juni statt. Drei Tage lang wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. An Weinständen und Lauben erwarten den Gast erlesene Weine und kulinarische Spezialitäten, die für den Gaumen keine Wünsche offen lassen. Musik, Gesang, Tanz und weitere kulturelle Darbietungen laden zum Verweilen in der Altstadt ein.