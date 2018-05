Weinfest Schöpple

Die Wertheimer Winzer und Gastronomen laden im schönen Ambiente am Neuplatz im „Malerwinkel“ zum Weinfest ein. Präsentiert wird eine große Auswahl regionaler Weine und Edelobstbrände sowie kulinarisch interessante Speisen. Genießen können die Gäste Ihren Wein in den Weingläsern der Weinstadt Wertheim. Die Musik ist gepflegt, unterhaltsam bis absolute Spitzenklasse. Bei einem Farbenrausch bei Nacht taucht der Besucher in eine stimmungsvolle, einmalige Atmosphäre ein.