Ein neues Fest für Bad Ditzenbach – mit vertrauten Werten und frischem Konzept. Vom 10. bis 12. Oktober 2025 lädt die Musikkapelle Bad Ditzenbach zum allerersten Weinfestle auf den Festplatz ein. Was euch erwartet? Viel mehr als nur ein Gläsle Wein.
Regionale Weine – mit Charakter
Musik, die verbindet
Genuss aus der Region
Weinfestle im beheizten Festzelt auf dem Festplatz Kurhausstraße
Freitag ab 20 Uhr
Party mit DJ Jägi
Samstag ab 17 Uhr
Gute Musik. Feiner Wein. Leckeres Essen.
Verkostung regionaler Weine
Unterhaltung durch den Musikverein Nenningen
und die Band BURON
Sonntag 10-14 Uhr
Frühshoppen mit dem Musikverein Gosbach und große Töne unserer Kleinsten