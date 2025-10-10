Ein neues Fest für Bad Ditzenbach – mit vertrauten Werten und frischem Konzept. Vom 10. bis 12. Oktober 2025 lädt die Musikkapelle Bad Ditzenbach zum allerersten Weinfestle auf den Festplatz ein. Was euch erwartet? Viel mehr als nur ein Gläsle Wein.

Regionale Weine – mit Charakter

Musik, die verbindet

Genuss aus der Region

Weinfestle im beheizten Festzelt auf dem Festplatz Kurhausstraße

Freitag ab 20 Uhr

Party mit DJ Jägi

Samstag ab 17 Uhr

Gute Musik. Feiner Wein. Leckeres Essen.

Verkostung regionaler Weine

Unterhaltung durch den Musikverein Nenningen

und die Band BURON

Sonntag 10-14 Uhr

Frühshoppen mit dem Musikverein Gosbach und große Töne unserer Kleinsten