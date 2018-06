Weinführung: Wein und Kunst mit Evi Böhringer

Die Weintour startet in der Piano Wine Bar in Heilbronn mit einem Sektempfang. Danach führt Sie Weinerlebnisführerin und Künstlerin Evi Böhringer-Kerner gemütlich über die Neckarbrücke zur Stadtmitte bis zur Kilianskirche mit Besteigung des Kirchturms. Unterwegs erfahren Sie Geschichten der Stadt und Region und verkosten drei Weine Heilbronner Weingüter mit kleinen Appetithappen. Zurück in der Piano Wine Bar gibt es ein gemeinsames Abendessen und Sie können den Abend nach Ihren eigenen Wünschen ausklingen zu lassen.