Weingästeführung durch die Markelsheimer Weinberge

Erleben Sie den zauberhaften Weinort Markelsheim! Auf unserer Genusstour spazieren Sie durch die idyllischen Weinberge des Roggenbergs und genießen zwei erlesene Weinproben begleitet von einem kleinen Snack.

Ihr Weingästeführer nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Welt des heimischen Weinbaus und teilt spannende Geschichten rund um die regionalen Weine.

Denken Sie bitte an festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung und ausreichend Getränke, damit Sie die Tour in vollen Zügen genießen können.

Öffentliche Toiletten stehen Ihnen bei der Weingärtnergenossenschaft sowie direkt im Weinberg zur Verfügung.

Leistung: Geführte Wanderung, 2-er Weinprobe, spritziges Wasser und knusprige Winzerecken

Tickets & Anmeldung: (bis Donnerstag 11:45 Uhr)

Tourist-Information, Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim

Telefon: 07931 57 4815 / E-Mail: tourismus@bad-mergentheim.de