Weingästeführung durch die Weinberge Markelsheim

Der Bad Mergentheimer Ortsteil Markelsheim wurde 2020 in den Kreis der „Weinsüden Weinorte" aufgenommen. In diesem Rahmen finden 2023 vom 06.04. - 26.10., jeden Donnerstagregelmäßige Weinwanderungen für Kur- und Urlaubsgäste in Markelsheim statt.

Ausgangspunkt und Ziel der erlebnisreichen Genusswanderung ist der Bahnhof in Markelsheim. Die Wanderung führt für ca. 1,5 Stunden über den angrenzenden Tauberberg, beinhaltet eine 2er Weinprobe, eine Packung Winzer-Ecken und wird von Ihren Weingästeführenden begleitet.

Sie erfahren viel Wissenswertes rund um den Ort Markelsheim, die Geschichte des Weinbaus und die heimischen Weine.

Festes Schuhwerk wird empfohlen.