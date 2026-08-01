Weingästeführung Markelsheim

Erleben Sie den zauberhaften Weinort Markelsheim! Auf unserer Genusstour spazieren Sie durch die idyllischen Weinberge des Roggenbergs und genießen zwei erlesene Weinproben begleitet von einem kleinen Snack.

Ihr Weingästeführer nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Welt des heimischen Weinbaus und teilt spannende Geschichten rund um die regionalen Weine.

Denken Sie bitte an festes Schuhwerk, wettergerechte Kleidung und ausreichend Getränke, damit Sie die Tour in vollen Zügen genießen können.

Öffentliche Toiletten stehen Ihnen bei der Weingärtnergenossenschaft sowie direkt im Weinberg zur Verfügung.

Start- und Treffpunkt ist die Scheuerntorstraße bei der Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim

Leistung Geführte Wanderung, 2-er Weinprobe, spritziges Wasser und knusprige Winzerecken

Information und Anmeldung

In der Tourist-Information am Marktplatz 1

Telefon: 07931 574815 oder unter tourismus@bad-mergentheim.de