Weingästeführung

Der Bad Mergentheimer Ortsteil Markelsheim wurde im vergangenen Jahr in den Kreis der „Weinsüden Weinorte“ aufgenommen. In diesem Rahmen finden 2021 im zweiwöchigen Rhythmus regelmäßige Weinwanderungen für Kur- und Urlaubsgäste in Markelsheim statt.

Ausgangspunkt und Ziel der erlebnisreichen Genusswanderung ist der Bahnhof in Markelsheim. Die Wanderung führt für ca. 1,5 Stunden über den angrenzenden Tauberberg, beinhaltet eine 2-er Weinprobe inkl. Wasser und wird von einem qualifizierten Weingästeführer begleitet. Sie erfahren viel Wissenswertes rund um den Ort Markelsheim, die Geschichte des Weinbaus und die heimischen Weine. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Teilnahme nach vorheriger Anmeldung bis 12.00 Uhr am Veranstaltungstag bei der Tourist-Information unter +49 7931 574815 zum Preis von 7,- €/ Person und 5,- €/ Person mit Kur- und Gästekarte.