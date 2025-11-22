Weingala Spitzen & Wein

An alle Weinliebhabenden und Genießenden kulinarischer Gaumenfreuden.

Mit Spitzen & Wein wurde im Jahr 2010 eine Eventreihe aufgelegt, das nicht nur in Wiesloch, sondern in der gesamten Rhein-Neckar-Region ihresgleichen sucht. Ein raffiniertes 5-Gänge-Menü, herausragende korrespondierende Weine von heimischen WinzerInnen und ein originelles Showprogramm ergeben ein unvergessliches Gesamterlebnis. On top führt die charmante und humorvolle Weinexpertin Natalie Lumpp gekonnt durch den Abend.

Das "Science-Dinner": Physik, schmackhaft für alle & absolut einmalig!

Einmalig wie phänomenal ist das Dinner, welches die Physikanten servieren: Ein herausragendes 5-Gänge-Menü aus der Palatin-Küche, eingebettet in eine spektakuläre Bühnenshow.

Die auch aus dem TV bekannten Wissenschaftskünstler "Die Physikanten" sorgen dafür, dass die Gäste nicht nur feste und flüssige Stoffe, sondern auch geistige Nahrung zu sich nehmen. Zwischen den Gängen werden faszinierende Feuergebilde, riesige Rauchringe oder überraschende Implosionen serviert.