Weingala Spitzen & Wein

Ein raffiniertes 5-Gänge-Menü, herausragende korrespondierende Weine von heimischen WinzerInnen und ein originelles Showprogramm ergeben ein unvergessliches Gesamterlebnis.
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Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
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Das Palatin Ringstrasse. 17-19, 69168 Wiesloch
Ein raffiniertes 5-Gänge-Menü, herausragende korrespondierende Weine von heimischen WinzerInnen und ein originelles Showprogramm ergeben ein unvergessliches Gesamterlebnis.
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