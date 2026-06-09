Weingut Hopping

In nur vier Stunden erleben Sie mit fachlicher Begleitung, was Heilbronn zur Hauptstadt des Weins macht! Unsere Tour in einem charmanten Oldtimerbus führt Sie zu drei charakterstarken Weingütern, die ihre Türen für neugierige Besucher öffnen.

Hier lernen Sie Winzerinnen und Winzer kennen, die mit Leidenschaft und ganz eigenen Ideen arbeiten – vom traditionellen Familienbetrieb bis zum modernen Weingut mit innovativen Ansätzen.

Jeder Halt erzählt eine andere Geschichte: vom Boden, vom Klima und von der Kunst, Trauben in außergewöhnliche Weine zu verwandeln. Natürlich darf die Verkostung nicht fehlen – genießen Sie ausgewählte Tropfen und entdecken Sie, wie vielfältig Heilbronner Wein schmecken kann.

Das ist mit dabei:

Besuch von 3 Weingütern mit jeweils einer 2er-Sekt- oder Weinverkostung

Begrüßung durch den Wengerter und Besichtigung Weingut

Transfers zu den Weingütern im Oldtimerbus

Begleitung durch Weinführer/Weinführerin

Snack und 1 Flasche Wasser

Anmeldung in der Tourist-Information Heilbronn oder direkt online.

Treffpunkt: Haltestelle am Neckarturm (Bahnhofstr. 5)

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.