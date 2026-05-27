80er 90er Part im Weingut im Klee Golters

Golter - Weingut im Klee GbR Klee 1, 74360 Ilsfeld

Feiert mit uns auf der 80er und 90er Party einen Ausflug in die Vergangenheit! Macht euch bereit, die Nacht zu all euren Lieblingshits aus den 80ern und 90ern durchzutanzen.

Schnapp dir deine Freunde und lass die glorreichen Zeiten von MTV und Kassetten wieder aufleben.

Best of 80s & 90s: Von Synthie-Pop und Rockhymnen bis zu Eurodance und Hip-Hop-Classics – unsere DJs bringen die größten Hits zurück auf die Tanzfläche!

Dresscode: Pack die Baggy Jeans, Neon-Leggings oder deine Schlaghosen aus. Alles kann - nichts muss!

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Golter - Weingut im Klee GbR Klee 1, 74360 Ilsfeld
Partys & Clubs
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