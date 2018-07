Weingut Kurz-Wagner: Weinfestival auf dem Haigern

Das Weingut Kurz-Wagner wurde 1964 gegründet und betreibt Weinbau in der dritten Generation. Bewirtschaftet wird eine 15 Hektar große Fläche. Dort gedeihen 60 Prozent rote Trauben und 40 Prozent weiße. Alle Weine sind Gutsweine, stammen somit ausschließlich von eigenen Weinbergen und sind handverlesen. Es finden das ganze Jahr über Veranstaltungen statt. Neben individuellen Weinproben kann der neue Veranstaltungsraum »WEIN T RAUM« für Feste oder private Feiern angemietet werden, es gibt Übernachtungsmöglichkeiten und die neue Weinlounge, die ebenfalls für private Veranstaltungen bis 40 Personen gebucht werden kann.

Zum Weinfestival werden viele nette Menschen erwartet, Geboten wird ein tolles Ambiente inmitten einer traumhaften, fast mediterran anmutenden Landschaft. Die edlen Gutsweine sowie spritziger Sekt und Secco setzen dem Ganzen die Krone auf. Leckeres auf die Hand gibt es von der Bäckerei Hermann und regionale Köstlichkeiten von der Metzgerei Kopf. Drei Bands wurden für das lange Wein-Wochenende verpflichtet: Am Freitag ab 20 Uhr spielen »Friends Live«, am Samstag ab 20 Uhr »nitted« und am Montag ab 19 Uhr » Steflex«. Sonntag ist Familientag mit Kinderbetreuung von der Kinderfreizeit Haigern. Festbeginn ist jeweils ab 17 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr.