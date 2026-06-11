Weinland Australien – Vielfalt vom fünften Kontinent

Erleben Sie einen genussvollen Abend voller Wein, Kulinarik und spannender Geschichten bei unserem Australien-Weintasting im Alten Gewölbekeller Reutlingen.

Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt australischer Weine und begeben Sie sich auf eine genussvolle Reise durch die berühmtesten Weinregionen Australiens – vom Barossa Valley über Margaret River und Coonawarra bis nach Tasmanien.

Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames Weintasting in Reutlingen mit spannenden Einblicken in Australiens Weinwelt.