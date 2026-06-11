Weinland Australien – Vielfalt vom fünften Kontinent

Alter Gewölbekeller Lederstrasse 90, 72764 Reutlingen

Erleben Sie einen genussvollen Abend voller Wein, Kulinarik und spannender Geschichten bei unserem Australien-Weintasting im Alten Gewölbekeller Reutlingen.

Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt australischer Weine und begeben Sie sich auf eine genussvolle Reise durch die berühmtesten Weinregionen Australiens – vom Barossa Valley über Margaret River und Coonawarra bis nach Tasmanien.

Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames Weintasting in Reutlingen mit spannenden Einblicken in Australiens Weinwelt.

Info

Alter Gewölbekeller Lederstrasse 90, 72764 Reutlingen
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