Weinland Australien – Vielfalt vom fünften Kontinent

Erleben Sie einen genussvollen Abend voller Wein, Kulinarik und spannender Geschichten bei unserem Australien-Weintasting im Alten Gewölbekeller Reutlingen.
Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt australischer Weine und begeben Sie sich auf eine genussvolle Reise durch die berühmtesten Weinregionen Australiens – vom Barossa Valley über Margaret River und Coonawarra bis nach Tasmanien.
Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames Weintasting in Reutlingen mit spannenden Einblicken in Australiens Weinwelt.
Info
Alter Gewölbekeller Lederstrasse 90, 72764 Reutlingen
Stadt & Weinfeste