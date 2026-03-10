Weinland Deutschland – die unterschätzte Heimat

Erleben Sie einen genussvollen Abend voller Wein, Kulinarik und spannender Geschichten bei unserem Deutschland-Weintasting im Alten Gewölbekeller Reutlingen.

Entdecken Sie die beeindruckende Vielfalt deutscher Weine und begeben Sie sich auf eine genussvolle Reise durch die bekanntesten Weinregionen Deutschlands. Gemeinsam verkosten wir sechs sorgfältig ausgewählte Weine und erfahren Wissenswertes über Rebsorten, Anbaugebiete, Winzer und die Besonderheiten der deutschen Weinkultur.

Passend dazu servieren wir ausgewählte regionale Spezialitäten, die die Aromen der Weine harmonisch ergänzen.