Weinparty im Bürgerspital-Hof Pfaffenberg

Unter dem Motto "Hochwertiger Genuss für alle Sinne" findet auf dem Betriebshof des Bürgerspitals am Pfaffenberg die Bürgerspital-Weinparty statt - mit Live-Bands aus der Region, Bocksbeutel-Lounge, Schoppenausschank, Sommerbar, Tanzfläche, Strohballen-Lounge, einer vielseitigen Küche und natürlich den berühmten Bürgerspital-Weinen!

Die Kultparty lockt Junge, Alte, Tanzwütige, Plauderer, Genießer, Weinfreaks und -Enthusiasten auf den Betriebshof des Weingutes in der Dürrbachau. Zwei Livebands, erfrischende Gutsweine, eine außergewöhnliche Weinauswahl, die gemütliche Sommerbar mit selbstgemachten Weindrinks und ein vielseitiges Speisenangebot machen die Bürgerspital WEIN.PARTY AM PFAFFENBERG am 27. und 28. Juli 2018 zu einem echten Open-Air-Highlight in Würzburg.

An drei verschiedenen Ausschank-Stationen bietet das Weingut seine ganze Bandbreite an Weinen an.

VDP.GUTSWEINE in 0,25 l

An den beiden Haupttheken werden VDP.GUTSWEINE glasweise oder als 0,75 l Schlegelflasche ausgeschenkt. Mit dem Jahrgang 2017 stellte das Weingut seine Gutsweine in neuer, frischer Optik - passend zum Inhalt - vor. Die Rebsortenweine bzw. die Gutswein-Cuvées bilden die Basis der Qualitätsphilosophie und zeichnen sich von belebender Frische mit feinen Fruchtaromen aus, die zu jedem Tag und Anlass passen. Perfekte Weine also für heiße Partyabende.

VDP.ORTSWEINE, VDP.ERSTE LAGEN und VDP.GROSSE GEWÄCHSE

Hier zeigt das Weingut die komplette Bandbreite ihres Könnens. Und darauf ist Weingutsdirektor Robert Haller besonders stolz. In diesen Qualitätsstufen liegt der Fokus auf der Herkunft der Weine, auf Orten, Weinbergen oder einzelnen Parzellen. Erhältlich sind die Weine im 0,1 l Ausschank oder als 0,75 l Flasche. Das garantiert sowohl den frisch fruchtigen Weingenuss als auch den Silvaner-, Riesling- oder Burgunderfan höchstes Trinkvergnügen.SommerbarWer den Abend etwas ruhiger genießen möchte, findet in der Strohballen-Lounge gleich bei der Sommerbar ein gemütliches Plätzchen. Die selbstgemachten Weindrinks „En G’frorener“ [fränkisch: geeister Wein], „Silvaner on the rocks“ und der alkoholfreie „Car-Driver“ sind Klassiker auf der Sommerbar-Karte.

Die Küche Auch für den kleinen oder großen Hunger gibt es auf der WEIN.PARTY etwas Passendes.

Die Bands Am Freitag mit Livin‘ 4 the moment - Die 8-köpfige Cover-Band aus der Rhön ist seit vielen Jahren beim Weinfest mit dabei. Charakteristisch ist die Vielfalt der gespielten Songs: Klassiker aus den 70er, 80er und 90er Jahren wechseln mit aktuellen Stücken aus den Charts. Die atemberaubende Soulstimme von Natascha Wallace konnte schon im Vorprogramm von Earth, Wind & Fire überzeugen. Zusammen mit Volker Weißmann und Jens Nagl fügt sich der Gesang zu einem harmonischen Ganzen. Instrumentalisch werden die drei unterstützt von Haiko Heinz (guitar), Markus Barthel (keyboards) und Jens Nagl (saxophone). Den rhythmischen Teppich legen Tommy Kraft (bass), Chris Schirmer (drums) und Matthias Nagl (percussion).

Am Samstag rufen erstmals Chicolores zum Mittanzen auf. Unter dem Motto„We like to move it“ versprechen die acht Oberfranken, dass keine Hüfte dem Zauber der Band widerstehen kann. Ihre positive Energie, eine Performance voller Leidenschaft sowie ihre absolute Spielfreude machen CHICOLORES zu einem elektrisierenden Tanzflächenmagneten. Neben dem bunten Stilmix aus Dance, Pop, House, Reggae, Hip Hop und Discohymnen erwartet die Besucher am Pfaffenberg eine sehenswerte Bühnenshow garniert mit dicken Beats, fetten Bässen und messerscharfen Bläsersätzen. Wer auf Daft Punk, Michael Jackson, Bruno Mars, Jan Delay, Seeed sowie die Fantastischen Vier steht, ist bei den Chicos genau richtig.

Die Mannschaft

Vom Weingutsteam lässt es sich kaum einer nehmen, das zu präsentieren, wofür sie Jahr für Jahr im Weinberg, im Keller oder im Vertrieb arbeiten. Mit Stolz stehen die Winzer, die Kellereimannschaft und die Vertriebler hinter den Weintheken.

Die Location

Das Bürgerspital Sommer-Open-Air findet auf dem Betriebshof des Weinguts in der Dürrbachau statt (Pfaffenbergstraße 11).

Bus-Shuttle

Wie immer pendelt ein Bus-Shuttle vom Würzburger Busbahnhof im Halbstundentakt zum Partygelände und wieder zurück. Die Haltestelle ist deutlich markiert. Abfahrtszeiten

Specials

Wer nichts verpassen möchte, startet an beiden Abenden gleich um 18 Uhr mit einer Sekt-Happy Hour in der Bocksbeutel-Lounge.

Der Eintritt zur WEIN.PARTY AM PFAFFENBERG ist an beiden Abenden frei!