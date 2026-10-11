Weinprobe „Kaminabendweine für den Winter“

Willkommen zur Weinprobe “Kaminweine für den Winter”!

Wir genießen gemeinsam den langsam einziehenden Winter und probieren uns durch einige winterliche Weine in weiß, rosé und rot und geben Ihnen Empfehlungen zur Kombination mit Ihrem Festtagsessen oder auch mal einfach so!

Was Sie erwartet:

Ein Glas Sekt zur Begrüßung

Verkostung von 5 winterlichen Weinen

Besichtigung unseres Barrique-Kellers mit Probe direkt aus dem Fass

Frisches Brot & kleine Knabbereien zum Wein

Feine Käseauswahl

Mineralwasser

Wir freuen uns auf einen entspannten und genussreichen Abend in kleiner Runde!

Weitere Infos auf www.weingut-amalienhof.de/event/weinprobe-kaminweine