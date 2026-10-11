Weinprobe „Kaminabendweine für den Winter“

Willkommen zur Weinprobe “Kaminweine für den Winter”!
Wir genießen gemeinsam den langsam einziehenden Winter und probieren uns durch einige winterliche Weine in weiß, rosé und rot und geben Ihnen Empfehlungen zur Kombination mit Ihrem Festtagsessen oder auch mal einfach so!
Was Sie erwartet:
Ein Glas Sekt zur Begrüßung
Verkostung von 5 winterlichen Weinen
Besichtigung unseres Barrique-Kellers mit Probe direkt aus dem Fass
Frisches Brot & kleine Knabbereien zum Wein
Feine Käseauswahl
Mineralwasser
Wir freuen uns auf einen entspannten und genussreichen Abend in kleiner Runde!
Weitere Infos auf www.weingut-amalienhof.de/event/weinprobe-kaminweine