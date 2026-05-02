Willkommen zur Weinprobe "Sommerwein, Weincocktails und mehr"! Gemeinsam werden sommerliche Kreationen für kreativen Weingenuss probiert!
Lernen Sie die absoluten Sommer-Klassiker kennen und probieren Sie leckere Wein-Cocktails mit dem Team vom Amalienhof. Bei schönem Wetter teilweise draußen. Bei brütender Hitze in der klimatisierten Vinothek.
Was Sie erwartet:
Ein Glas Sekt zur Begrüßung
Verkostung von 5 sommerlichen Weinen & Weincocktails
Frisches Brot & kleine Knabbereien zum Wein
Feine Käseauswahl
Mineralwasser
Das Team vom Amalienhof freut sich auf einen entspannten und genussreichen Abend in kleiner Runde!
Weitere Infos auf https://www.weingut-amalienhof.de/event/weinprobe-sommerwein-2026/
Info
https://www.facebook.com/WeingutAmalienhof/photos/a.464688993564014.110929.464688753564038/525814124118167/?type=1&theater