Willkommen zur Weinprobe "Sommerwein, Weincocktails und mehr"! Gemeinsam werden sommerliche Kreationen für kreativen Weingenuss probiert!

Lernen Sie die absoluten Sommer-Klassiker kennen und probieren Sie leckere Wein-Cocktails mit dem Team vom Amalienhof. Bei schönem Wetter teilweise draußen. Bei brütender Hitze in der klimatisierten Vinothek.

Was Sie erwartet:

Ein Glas Sekt zur Begrüßung

Verkostung von 5 sommerlichen Weinen & Weincocktails

Frisches Brot & kleine Knabbereien zum Wein

Feine Käseauswahl

Mineralwasser

Das Team vom Amalienhof freut sich auf einen entspannten und genussreichen Abend in kleiner Runde!

Weitere Infos auf https://www.weingut-amalienhof.de/event/weinprobe-sommerwein-2026/