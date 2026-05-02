Weinprobe „Sommerwein, Weincocktails und mehr“

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Weingut Amalienhof Heilbronn Lukas-Cranach-Weg 5, 74074 Heilbronn

Willkommen zur Weinprobe "Sommerwein, Weincocktails und mehr"! Gemeinsam werden sommerliche Kreationen für kreativen Weingenuss probiert!

Lernen Sie die absoluten Sommer-Klassiker kennen und probieren Sie leckere Wein-Cocktails mit dem Team vom Amalienhof. Bei schönem Wetter teilweise draußen. Bei brütender Hitze in der klimatisierten Vinothek.

Was Sie erwartet:

Ein Glas Sekt zur Begrüßung

Verkostung von 5 sommerlichen Weinen & Weincocktails

Frisches Brot & kleine Knabbereien zum Wein

Feine Käseauswahl

Mineralwasser

Das Team vom Amalienhof freut sich auf einen entspannten und genussreichen Abend in kleiner Runde!

Weitere Infos auf https://www.weingut-amalienhof.de/event/weinprobe-sommerwein-2026/

Info

Amalienhof

https://www.facebook.com/WeingutAmalienhof/photos/a.464688993564014.110929.464688753564038/525814124118167/?type=1&amp;theater

Weingut Amalienhof Heilbronn Lukas-Cranach-Weg 5, 74074 Heilbronn
Freizeit & Erholung
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