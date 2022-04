Alleinstehende Stadtbewohner haben es nicht leicht. Selten merken sie bei all ihren Sorgen und Befindlichkeiten, wenn ihnen jemand begegnet, der sie aus ihrem Singledasein befreien könnte. So geht es auch Jaques, einem menschenscheuen Junggesellen mit Weinhandlung, und Hortense, einer sehr katholischen, ehrenamtlich engagierten, etwas aus der Zeit gefallenen Frau. Damit diese beiden einsamen Seelen zueinander finden, braucht es schon ein kleines Wunder. Und dass dieses Wunder ausgerechnet mit dem Geschmack von Wein zu tun hat, prädestiniert natürlich besonders ein Theater in einer Weinregionen wie Heilbronn, die französische Komödie »Weinprobe für Anfänger« von Ivan Calbérac auf die Bühne zu bringen.

»Weinprobe für Anfänger« wurde 2019 mit dem wichtigsten Theaterpreis Frankreichs, dem Prix Molière, als beste Komödie ausgezeichnet. Nun hat es am 6. Mai 2022 im Komödienhaus des Heilbronner Theaters Premiere. Jens Kerbel konnte als Regisseur gewonnen werden. Er hat schon so manchen Komödienhit in Heilbronn inszeniert. Erinnert sei nur an »Der Vorname«, »Die Kaktusblüte« oder »Spiel‘s noch einmal Sam«. Als Ausstatterin steht ihm wieder Gesine Kuhn zur Seite. Jaques und Hortense werden von Nils Brück und Judith Lilly Raab gespielt.