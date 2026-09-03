Weinprobe "Rotling, Schiller, Rosé und Weinherbst?"

"Rosé-Parade - ein Bukett aus erlesenen Rosé-Weinen" - unter diesem Motto findet die Weinprobe im Gewölbekeller statt.

In gewohnt gemütlicher Runde stellen die beiden Weingästeführer Silvia Friedrich und Günther Ascher ausgewählte Roséweine des Taubertals vor. Es handelt sich dabei um eine der vielseitigsten Weinarten, die man das ganze Jahr über genießen kann.

Im Programm haben sie sechs verschiedene Weine, die mit dem Oberbegriff Rosé in Verbindung gebracht werden. Darunter sind Rotling, Schiller, Badisch Rotgold, Rosé und ein Weißherbst. Natürlich ist auch ein Rosé-Sekt Bestandteil dieser außergewöhnlichen Weinprobe.

Die Teilnehmer werden gebeten, mit einem Teil in Pink oder Rosa erscheinen (Brille, Schal, Shirt o.a.).

Aufgrund der Räumlichkeiten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Das Grafschaftsmuseum bittet um Anmeldung unter Telefon 09342 / 301-511 oder per Mail an grafschaftsmuseum-haas@t-online.de.