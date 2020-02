Wein im Glas

In unserer Weinprobe werden wir Ihnen ausgewählte internationale und regionale Weine vorstellen und die Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten erläutern. Das Event bietet Ihnen die Möglichkeit, sich Wissen über Weine anzueignen oder dieses zu erweitern. Sie lernen alles rund um die Herstellung, Aromen, sowie regionale Besonderheiten. Die Weinprobe richtet sich sowohl an den Weinkenner als auch an den angehenden Wein-Liebhaber.

Das erleben Sie bei unserer Weinprobe:

- Regionale Weine & Internationale Weine

- Erfahrener Winzer

- Schwäbische Käseplatte

- Top-Location

- 8 Weine inkl. aller Beigetränke

Die wichtigsten Infos:

WO?

Das Tasting findet in der Phantombar im SI Centrum Stuttgart statt.

DAUER?

Das Wein-Tasting dauert ca. 2,5 Stunden und beinhaltet die Verkostung von 8 Weinen a ca. 5 cl.

KOSTEN?

Das Tasting kostet inklusive aller Weine 49 € pro Person (inklusive MwSt.

Tickets?

Bitte beachten Sie, dass Tickets nur online buchbar sind, da wir aus organisatorischen Gründen keine Abendkasse anbieten können.

https://weinprobe-stuttgart.com/

FRAGEN ?

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Website: https://weinprobe-stuttgart.com/

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit unter erlebnis@phantombar.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Hinweise:

- Keine Alkoholunverträglichkeit

- Mindestalter: 18 Jahre

- Tickets nur solange der Vorrat reicht