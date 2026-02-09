Weinprobe "to Go" beim Winzerhof Strebel - Weinprobe inkl. Weinwanderung - mit dem Winzer durch die Weinberge mit Fackelwanderung.

Einmal im Monat möchten wir Euch die Gelegenheit bieten, mit uns eine Wanderung durch die Weinberge zu erleben.

Dazu bekommt ihr Weine gereicht, sowie zahlreiche Informationen von unserem Winzer höchst persönlich.

Führung im Januar, November und Dezember 2025 mit Fackelwanderung.

Bei Interesse meldet euch vorab bitte unter Tel. 0172 9164096 oder strebelst@t-online.de an, da die Mindestteilnehmerzahl 10 Personen beträgt.

www.winzerhof-strebel.de