Mit der ehemaligen Hohenloher Weinkönigin Verena Ruck und swingender Saxophonmusik.

Die Weinprobe „Women only“ ist ein Kontrastprogramm zu Veranstaltungen rund um Weiberfasching. Angesprochen sind Frauen, die in geselliger Runde mit ihren Freundinnen einen schönen und kurzweiligen Abend verbringen, sich aber nicht auf Faschingsveranstaltungen treffen wollen.

Die Weinprobe umfasst einen Begrüßungs-Secco, fünf ausgewählte Weine aus dem Taubertal sowie kulinarische Köstlichkeiten und swingende Saxophon-Livemusik.

Mit allerhand Wissen rund um die edlen Tropfen im Glas werden die Teilnehmerinnen von Verena Ruck versorgt, der ehemaligen Hohenloher Weinkönigin und heutigen Marketing- und Verkaufsleiterin der Weingärtner Markelsheim. Gemeinsam mit den Frauen stellt sie nicht nur die Weine auf die Probe, sondern verspricht vor allem einen ausgelassenen Abend in geselliger Runde. Von Rot bis Weiß über lieblich und prickelnd bis hin zu fruchtig und süß – für alle Genießerinnen, beste Freundinnen, Kolleginnen oder Mutter-Tochter-Gespanne gibt es bei der Weinprobe „Women only“ die passende Auswahl.