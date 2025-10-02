Weinreise Deutschland – die unterschätze Heimat

Entdecken Sie deutsche Weinkultur im Alten Gewölbekeller Reutlingen.

Begeben Sie sich mit uns auf eine geschmackvolle Entdeckungsreise durch die Weinvielfalt Deutschlands. In der besonderen Kulisse unseres historischen Gewölbekellers verkosten wir gemeinsam sechs ausgewählte Weine – von der Mosel über die Pfalz bis nach Württemberg.

Begleitend dazu erwarten Sie feine deutsche Köstlichkeiten, die perfekt auf die Weine abgestimmt sind und das Geschmackserlebnis abrunden.

Erleben Sie einen entspannten Abend mit interessanten Einblicken in die deutschen Weinregionen, guter Gesellschaft und viel Genuss in einzigartiger Atmosphäre.