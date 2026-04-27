Weinsüden Pop-Up in Talheim

Erlebe ein Wochenende voller Entspannung, regionaler Genüsse und moderner Vibes: Mitten in den Talheimer Weinbergen findet am 27. und 28. Juni 2026 der Weinsüden Pop-Up des Weingut Rainer Bauer und Bio Weingut Weinreuter statt.

Wein, BBQ & ElectroBeats – Deine Auszeit in den Reben

Lass den Alltag hinter dir und genieße die spektakuläre Aussicht über Talheim. Schnapp dir ein Glas Wein, such dir ein Plätzchen mitten in den Reben und lass einfach mal die Seele baumeln.

Das erwartet dich:

Feinste Weine der Region:

Entdecke die Vielfalt der Weine vom BioWeingut Weinreuter und Weingut Rainer Bauer.

Leckeres vom Grill:

Für das leibliche Wohl sorgt Emmis BBQ mit herzhaften Spezialitäten.

Chillige Vibes:

Entspannte ElectroBeats liefern den passenden Soundtrack für dein Wochenende.