Weinsüden Pop-Up Weingut und Edelbrennerei Gemmric

„Back to the roots“. Wir feiern dort wo die großartigen Weine entspringen – über den Dächern Beilsteins und unter der Burgmauer der Burg Hohenbeilstein. Erlebe ein Open Air Event der Superlative und genieße dabei die beste Aussicht über Beilstein bis hin nach Stuttgart. Die Jungwinzer vom Bio-Weingut Schlossgut Hohenbeilstein und dem Weingut und Edelbrennerei Gemmrich haben jede Menge toller Überraschungen vorbereitet. Entspanne in gemütlicher Atmosphäre auf unseren Picknickdecken: mit leckeren Weinen, hausgemachten Kleinigkeiten vom Grill und erstklassiger Live-Musik von Nasim aus Stuttgart. Feiert das Frühsommer Event des Jahres und vergesst nicht eure High Heels im Schrank zu lassen und auf festes Schuhwerk umzusteigen.

Das Pop-Up im Weinberg findet mitten in den Weinbergen unterhalb der Burg statt. Der Eingang zum Event befindet sich direkt am Wanderparkplatz der Burg Hohenbeilstein entfernt. Von dort aus sind es nur wenige Meter zur endgültigen Location, welche vom Parkplatz aus auch ausgeschildert ist. Wer mit den ÖPNV oder zu Fuß zur Veranstaltung kommt, nimmt am besten den öffentlich ausgeschilderten Fußweg zur Burg und folgt ab dem Burgparkplatz der Beschilderung. Aus Richtung Marbach oder Heilbronn ist die Veranstaltung mit dem Bus bis zur Haltestelle „Langhans“ erreichbar.