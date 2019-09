Was wäre Weinsberg ohne das Herbstfest? Zum 48. Mal findet vom 27. bis 30. September das traditionell größte Fest der Stadt unterhalb der romantischen Burgruine Weibertreu im Festzelt statt. Viele tausend Besucher werden über vier Festtage zu einem bunten Musikprogramm, regionalen Weinen und kulinarischen Leckerbissen erwartet. Jedes Jahr wieder etwas Besonderes ist der historische Festeinzug zur Eröffnung mit dem Arbeitskreis der Weingärtner und dem Theaterverein Weinsberg am Freitagabend. Zusammen mit der Württembergischen Weinprinzessin Franziska Fischer wird Bürgermeister Stefan Thoma das Fest eröffnen. Anschließend kann mit dem Musikverein Ellhofen gefeiert werden. Unter dem Motto »Trachtenparty« kommt am Samstagabend die »Hessentaler Partyband« ins Festzelt, die sich bereits auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart und dem Oktoberfest einen Namen gemacht hat.

Weinsberger Weibertreu-Herbst

Fr. 27. bis Mo. 30. September, www.weinsberg.de