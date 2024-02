39. Weinsberger Weibertreulauf

Der Weinsberger Weibertreulauf ist nach dem Winter der ideale Auftakt in die neue Laufsaison.

Am Sonntag, 03. März 2024 können Sie auf den landschaftlich reizvollen Strecken in und um die Weibertreustadt Weinsberg ihre Fitness testen oder einfach nur die wunderschönen Strecken durch die Natur genießen. Dabei kann zwischen verschiedenen Distanzen (Halbmarathon, 10 km oder 5 km) gewählt werden. Die Strecken führen auf meist befestigten Wegen über Straßen und Wirtschaftswege durch Naherholungsgebiete, Weinberge und Wald. Und auch für alle Nachwuchsathleten kann zwischen zwei verschiedenen Strecken (660 m und 1500 m) gewählt werden. In die Schuhe, fertig, los.